農水省がカルビーにヒアリングカルビーが「ポテトチップス」などのパッケージを白黒に変更することを受け、農水省がヒアリングを行いました。【写真を見る】「ポテトチップス」パッケージが白黒に変更…農水省がカルビーにヒアリングカルビーはきょう（12日）、「ポテトチップス」など14商品のパッケージを白黒に変更すると発表しました。これについて、農水省は午後1時ごろからおよそ1時間にわたって、カルビーにヒアリングを行っ