横浜市で、無許可で船舶の解体を請け負ったとして72歳の男が逮捕されました。廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、横浜市中区の解体業・渕田俊光容疑者（72）です。渕田容疑者は2021年7月ごろから2022年3月ごろにかけて、国と市の許可を得ず、廃棄する漁船5隻の解体を請け負うなどして、あわせておよそ283万円を受け取った疑いがもたれています。取り調べに対し、渕田容疑者は容疑を認めているということです。警察によります