富山第一銀行はきょう、今年3月期の決算を発表しました。貸出金利息などが増加し、銀行の本業利益を示すコア業務純益は過去最高です。富山第一銀行の単体決算は、経常収益が462億1300万円で、前の期に比べ8.4パーセントの増加、本業のもうけを示すコア業務純益は118億6700万円で、17.9パーセント増加しました。企業などへの貸出金利息や、有価証券の利息配当金などの資金運用収益が増え、コア業務純益は5年連続で増加