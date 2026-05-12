ボーイズグループ・NCT WISHが、7月15日に日本両A面シングル「YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL」をリリースすることが発表された。【画像】期待膨らむ！NCT WISH「YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL」ロゴ同作は日本オリジナルの両A面シングルで、NCT WISHとして初めて日本語をタイトルにした楽曲「YO-I-DON!」（読み：ヨーイドン！）と、TRFによる平成を代表するヒット曲「BOY MEETS GIRL」のリメイクバージョンの2曲を収録。“平成リバ