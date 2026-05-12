黄川田男女共同参画担当大臣が、今月15日から中国・上海で行われるAPEC閣僚会議に出席する方向で調整しています。実現すれば、高市総理のいわゆる「台湾有事」をめぐる発言以降、初めての閣僚による中国訪問となります。黄川田大臣「諸般の事情が許せば、担当大臣として出席する方向で調整を行っております」黄川田大臣はきょうの会見で、「出席がかなえば、APEC加盟国に対し、我が国の男女共同参画、女性活躍に関する取り組み等に