フジテレビは１２日、新たな企業理念を策定したことを発表した。同局が１９８１年から掲げてきたキャッチフレーズ「楽しくなければテレビじゃない」に代わるものではなく、自ら掲げる誓いとして３つの指針からなる企業理念を新たに策定。同日、都内の同局で清水賢治社長が会見した。元タレントの中居正広氏の女性トラブルを発端とする一連の騒動で、同局の「楽しくなければ−」という言葉が問題視された。同局はここから脱却す