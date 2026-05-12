韓国ソロ歌手・JANG HANEUM（チャン・ハヌム／以下、ハヌム）が、5月31日に日本ファンミーティング『2026 JANG HANEUM FANMEETING IN TOKYO : To My Spring, BBZ（以下、To My Spring, BBZ）』を開催する。【写真】破壊力抜群…！キュートな笑顔を見せるチャン・ハヌム端正なビジュアルと繊細な表現力で話題を呼んでいるハヌムは昨年、サバイバルオーディション番組『BOYS II PLANET』に出演。番組内で見せた安定感のあるボー