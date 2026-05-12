原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分事業を担う原子力発電環境整備機構（NUMO）は12日、東京都小笠原村の南鳥島に関する文献調査実施に向けた事業計画の変更を経済産業相に申請した。渋谷正昭村長が4月に調査を容認していた。変更が認可され、調査が始まると北海道寿都町と神恵内村、佐賀県玄海町に続き全国で4例目となる。文献調査は処分場選定の第1段階に当たり、断層や火山などに関する地質図や学術論