フジテレビの親会社は通期決算を発表し、上場以来初の営業赤字となりました。フジ・メディアHD清水賢治社長「上期の莫大な営業損失をカバーするまでにはいかないということで、通期でも営業損失が出たということであります」フジ・メディア・ホールディングスは去年4月から今年3月までの決算で、本業のもうけをあらわす営業損益が87億円の赤字だったと発表しました。上場以来、初の営業赤字です。タレントによる性加害への不適