元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏（54）が12日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ユーチューバー・ヒカル（34）が落語家としてデビューする件について言及した。ヒカルはタモリ発言を巡り、YouTubeで落語家・立川志らくとコラボし、そこで意気投合。ヒカルは落語に興味を示していた。そして11日には「めちゃくちゃ長文のLINEを志らくさんにダメ元で送ってみたら凄いことになりそうです