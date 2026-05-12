中道改革連合は１２日、安定的な皇位継承策を巡り、旧宮家の男系男子の養子縁組の制度化を一定程度容認する党見解を決定した。これを受け、衆参両院の正副議長は１５日に与野党全体会議を開き、立法府の総意を早期に取りまとめて政府に提示し、今国会中の皇室典範改正を目指す方針だ。与野党は〈１〉女性皇族の結婚後の皇族身分保持〈２〉旧宮家の男系男子の養子縁組――の２案を議論してきた。中道改革は〈１〉を「認めるべき