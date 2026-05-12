約30万円安い！ ホンダ最新「フリード」に“4人乗り”モデルが存在！日本の道路事情にマッチした「ちょうどいい」サイズ感で、長年にわたりファミリー層を中心に絶大な支持を集めているホンダのコンパクトミニバン「フリード」。2024年にフルモデルチェンジを果たした現行型は、シンプルで洗練された「AIR（エアー）」と、アウトドアテイストを強めた「CROSSTAR（クロスター）」という2つのスタイルを展開しています。【画像】