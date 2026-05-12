私はキミカ（34）。この春から小学一年生になる息子・タイジュがいます。私たちは旦那の仕事の都合で引っ越しをしてきたばかり。この地域の登校班は子ども会が管理しているようです。子ども会に加入して、登校班に加えてもらったのですが……。なんと初日から置き去りにされてしまいます。ルールに書いてあったように、集合時間ぴったりに到着。しかしそこには誰もおらず、5分待っても誰も来ませんでした。私がつき添っていたから