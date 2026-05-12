赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？第4話おかしいよね！？【編集部コメント】なるほど。友人・サエさんの言うとおり、アヤさんにはアヤさんなりに何か思うところがあったのかもしれませんね。年の近