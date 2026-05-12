「鳥貴族」の公式Xが、5月12日（火）に更新。人気の定番メニュー「とり釜飯」のアレンジレシピを公開し、反響を集めている。【写真】作ってみたい！「韓国風とり釜飯」の作り方■韓国風の味わいに!?焼き鳥を中心に、国産食材にこだわったメニュー全品を均一価格で提供するコスパの良さが人気の居酒屋チェーン「鳥貴族」。今回は、自慢の鶏ガラスープで米を炊きあげる「とり釜飯」をアレンジした「韓国風とり釜飯」の作り方