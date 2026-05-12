マツダは、2025年度（2026年3月期）の通期決算を発表しました。 世界販売台数は122万台と2024年度を下回りましたが、本業のもうけを示す営業利益は 約515億円、最終的な利益（純利益）は 約350億円と、黒字を確保しました。 アメリカの関税措置の影響が大きく、マツダによりますと、関税は 営業利益を1549億円押し下げる要因となったということです。 一方、固定費の低減や原価改善などの取り組みで、黒字を維持しました。