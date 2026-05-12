地元の農業を活性化させようと大学生が主体となって、新たなお好み焼きを開発するプロジェクトが始まりました。 広島経済大学で始動したのはその名も「あさみなみ焼きプロジェクト」です。 学生らが安佐南区の農産物を使った「お好み焼き」を「あさみなみ焼き」として開発や販売促進を行います。 なぜこの取り組みが始まったのでしょうか？ 広島経済大学 乾陸人さん「祇園パセリであったり、ミニ広島菜といったようなより