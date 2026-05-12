サクラやウメの木を枯らす特定外来生物のカミキリムシが、岐阜県で初めて確認されました。東アジア原産の「クビアカツヤカミキリ」は、サクラやウメなどに寄生し枯らしてしまう害虫で、国内では2012年に初めて愛知県で確認されて以来、各地に広がっています。今年2月、岐阜県では初めて海津市の桜の木で幼虫が発見され、市町村の職員や農業関係者らを集めて12日、説明会が開かれました。県が岐阜・西濃地域の12カ所で実施