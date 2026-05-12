名古屋と長野を結ぶJR特急「しなの」の、およそ30年ぶりとなる新型車両を公開です。白を基調に、アルプスをかける風をイメージしたという直線的なデザイン。12日、「特急しなの」の1995年以来となる新型車両385系が公開されました。カーブで車体を傾ける仕組みを進化させ、これまでの車両よりさらに揺れを減らし、乗り心地を良くしたということです。JR東海では初めてとなる3列シートを採用したグリ