末端価格114億円相当の覚醒剤を密輸した疑いで、ネパール国籍の男ら3人が逮捕されました。逮捕されたのは、ネパール国籍で愛知県豊川市の会社役員、ギリ・キリスナ容疑者(37)ら男3人です。3人は今年3月、アラブ首長国連邦から覚醒剤およそ215kg、末端価格114億348万円相当を販売する目的で密輸した疑いが持たれています。神戸港に到着した豊川市の会社宛てのコンテナの中から、綿に含ませた覚醒剤が発見され、