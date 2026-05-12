長期金利が27年ぶりの高い水準となりました。長期金利の指標となる10年物の新発国債の利回りが、一時2.545％まで上昇しました。日本相互証券によりますと、新発債としては1999年以来、およそ27年ぶりの高水準です。アメリカとイランの停戦交渉が難航し、原油価格が高騰していることから、世界的にインフレへの警戒感が強まっています。これを受け、市場では日銀が利上げを行うとの見方などから長期金利が上昇しました。市場関係者