3歳から芸能活動を始めた俳優の稲垣来泉（15）が11日、Instagramを更新。ドラマ撮影のオフショットを公開し、注目を集めている。【映像】高校生になった稲垣来泉（複数カット）これまでTBS系ドラマ「リコカツ」では北川景子、NHK連続テレビ小説「ちむどんどん」では黒島結菜、フジテレビ系ドラマ「時をかけるな、恋人たち」では吉岡里帆ら、有名俳優の幼少期を演じてきた稲垣。また映画「ブラックショーマン」では有村架純の中