北越高校の生徒など21人が死傷した磐越道のバス事故。バスに乗っていた生徒は若山容疑者の運転に不安を感じ、事故の直前、家族に「死ぬかもしれない」とメッセージを送っていたことが分かりました。 ■事故直前 生徒から家族へ「死ぬかもしれない」 5月6日、新潟県胎内市の若山哲夫容疑者が運転するマイクロバスが磐越道でガードレールなどに衝突した事故。北越高校ソフトテニス部の部員など21人が死傷しま