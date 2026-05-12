去年11月、ソウルの繁華街で日本人の親子が飲酒運転の車にはねられ死傷した事故で、ソウル中央地裁は車を運転していた30代の男に懲役5年とする実刑判決を言い渡しました。【映像】事故直後の現場の様子去年11月、ソウル市東大門駅の近くで交差点を歩いて渡っていた日本人観光客の親子が飲酒運転の車にはねられ、50代の母親が死亡し、30代の娘は重傷を負いました。事故を巡り、検察側は危険運転致死傷などの罪で起訴された30