高市首相は先ほど、中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油の「代替調達」などにより、来月までに必要な量は確保できているとして、さらなる国家備蓄の放出を今月は行わない方針を示しました。高市首相「6月に必要な原油を確保できる見通しが立つことから、今月は第3弾の国家備蓄放出を行わないことといたします」高市首相は、事実上封鎖されたホルムズ海峡を経由せずに原油を調達する「代替調達」について、今月は、現時点でおよそ