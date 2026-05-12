◇ファーム交流試合阪神─日本海・富山（2026年5月12日弁慶スタジアム）ドラフト1位・立石正広内野手（22）が12日、日本海・富山とのファーム交流試合に「5番・指名打者」で先発出場。2打席連続安打を放った。3―3の3回1死二、三塁の好機で迎えた第2打席。初球から上手く反応し、右前への適時打を放った。この一打でチームは勝ち越しに成功。第1打席では左前打をマークしており、2打席連続安打となった。立石は1月の新