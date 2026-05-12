アメリカのトランプ大統領がイランとの停戦が終了する可能性を示唆する中、停戦交渉のイラン側トップが、アメリカを強く牽制しました。【映像】革命防衛隊の軍事演習トランプ大統領は、11日、イラン側の戦闘終結に向けた回答を「ばかげている」と非難したうえで、現在の停戦状態を「極めて脆弱」と表現し、停戦が終わる可能性があると警告しました。また、アメリカのメディア「アクシオス」は、トランプ大統領が戦闘再開を検