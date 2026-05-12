クルーズ船の乗客らのハンタウイルス感染を受け、成田空港では海外渡航者に向けて、ウイルスを媒介するネズミなどへの接触を避けるよう呼びかけが行われています。【映像】ハンタウイルス肺症候群に関する注意喚起の張り紙クルーズ船での感染が確認されたハンタウイルスをめぐっては、これまでに感染者や感染の疑いがある人は9人に上っています。感染が広がっているのは南米などで確認される「アンデスウイルス」とされ、ウ