◇セ・リーグDeNAー中日（2026年5月12日横浜）ソフトバンクへのトレード移籍が決まった山本祐大捕手に代わり、先発・東克樹と初めてバッテリーを組んだ松尾汐恩がバットで魅せた。0―0の2回1死一、三塁で右前に落ちる先制タイムリー。球団広報を通じて「先制のチャンスだったので積極的に打ちに行くと決めて打席に入りました。バットの先でしたが何とかタイムリーになって良かったです」とコメントした。山本は東と名