14日に行われる米中首脳会談を前に、アメリカ政府は中国向けイラン原油の輸出に関与したとして、革命防衛隊幹部や香港の企業などに新たな制裁を科しました。【映像】アメリカ財務省の声明アメリカ財務省は11日、イランの革命防衛隊の幹部3人と香港やUAE=アラブ首長国連邦の企業を含む12の個人と企業を新たな制裁リストに追加したと発表しました。革命防衛隊の幹部3人については、石油部門の幹部だと指摘しています。また、香