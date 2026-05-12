田植えをするアイリスオーヤマの大山晃弘社長（左）とグループ会社の社員ら＝12日午後、宮城県丸森町生活用品大手のアイリスオーヤマ（仙台市）は12日、宮城県を代表するコメの品種「ひとめぼれ」や、多収穫品種で高温に強い「にじのきらめき」と「つきあかり」の栽培を同県丸森町で始めると発表した。アイリスの農業分野参入は初めてで、農地の借り上げを通じた農家の支援やコメの安定供給につなげる狙い。収穫したコメは自社の