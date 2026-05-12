「ヤクルト−阪神」（１２日、神宮球場）阪神は１ゲーム差で追うヤクルトとの首位攻防戦。「１番・中堅」で出場した高寺望夢内野手（２３）が先頭打者アーチを放った。初回、吉村が１ボールから投じた１４９キロ直球を完璧に捉えた。打球は左中間席へ飛び込む今季２号ソロ。試合開始わずか２球で先制点をもたらした。