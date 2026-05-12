東京・世田谷区で、「男が包丁を2、3本持っている。男性が追いかけられている」と通報がありました。警視庁が現場に駆け付け包丁を持っていた男を現行犯逮捕しました。【映像】現場の様子午後2時半ごろ、東京都世田谷区若林で「男が包丁を2、3本持っている。男性が追いかけられている」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、通報があった場所に警察官が駆け付けた時には男性が追いかけられている状況はあ