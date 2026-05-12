セイコーウオッチは、「セイコー アストロン」Nexterシリーズから、セイコー創業145周年を記念した限定モデル1種とレギュラーモデル3種を発売する。限定モデルは6月10日、レギュラーモデルは6月5日に発売予定。限定モデルの実機を見ると、従来のアストロンらしい“先進性”に加え、今回は外装デザインの陰影がかなり強調されている印象だ。特に目を引くのは、多角形ベゼルを中心に構成されたシャープな造形で、エッジを強調しなが