人気YouTuber・ヒカルさんが2026年5月12日、落語家・立川志らくさんに弟子入りして「落語家デビュー」する可能性があるとXで明かし、否定的な意見に反論した。2人は、波紋を広げたヒカルさんの「タモリさんはまったく面白くない」との発言をめぐり、X上でやり合ったことで話題に。11日にYouTubeで対談動画が公開されるなどの交流も生まれていた。「立川さぎ志として落語をやりたいとのこと！」志らくさんは12日にXを更新し、「ヒカ