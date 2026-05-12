ドル指数は上昇、中東有事リスクを再び意識＝ロンドン為替 ドル指数が上昇している。東京午前の97.951を安値に上昇の流れを形成している。東京午後のドル円急落場面で一時低下反応をみせたが、ロンドン時間には再び上昇。足元では98.328まで高値を伸ばしている。10日線（98.221）や21日線（98.296）を上回る動きとなっている。NY原油先物が100ドルの節目を上抜けており、一時101.76ドルまで買われている。中東での米国とイラ