フジテレビの清水賢治社長が１２日、都内で取締役会後に囲み取材を行い、昨年の放送を見送った大型特番「ＦＮＳ２７時間テレビ」について、今年の放送は「個人的にはやりたいが、決まっていることは何もない」と言及した。同局は、元タレント・中居正広氏の性加害問題に端を発し、昨年１月に港浩一前社長が引責辞任するなどの事態を受け、経営陣の刷新やガバナンス（企業統治）強化など組織改革に取り組んできた。清水社長はこ