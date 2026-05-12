◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１２日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・山口航輝外野手（２５）が１２日、約１か月ぶりに１軍復帰。日本ハム戦（ＺＯＺＯ）に「６番・左翼」で先発出場し、２回２死の第１打席で今季２本目のヒットを放った。１ボール１ストライクからＷＢＣ日本代表の伊藤大海投手（２８）の１５１キロ直球を捉え、鋭い打球で三塁の横を抜いた。今季は開幕１軍入りも８試合で打率７分７厘、０本塁打、０打点。２