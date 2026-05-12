◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１２日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡの松尾汐恩捕手（２１）が０−０の２回、先制タイムリーを放った。１死一、三塁のチャンス。中日の先発左腕・金丸夢斗の外角低めスプリットに反応。逆方向の右前に運び、三塁走者が生還した。「先制のチャンスだったので、積極的に打ちに行くと決めて打席に入りました。バットの先でしたが、何とかタイムリーになって良かったです。この後の守備も気