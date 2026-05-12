少女に対して、音楽の個人レッスン中に抱き合ってキスをしたとして、三重県四日市市の中学校教師の男が12日、懲戒免職となりました。四日市市立内部中学校で音楽を担当していた教師・国木俊之被告(48)は今年1月、鈴鹿市文化会館の音楽室で、16歳未満の少女の唇にキスをするわいせつな行為をした罪で逮捕・起訴されています。県の教育委員会によりますと、国木被告は当日、被害に遭った少女への音楽の個人的なレッスンのため