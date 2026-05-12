本当…文句があるなら食べなくていいですよね。というか自分で作れ！ 作れないなら買ってこい！しかもこの夫、妊娠中の妻の体調は気遣わないくせに、自分の体重が減ったら「栄養が足りてない！」と騒ぎだして…!?食事のことしか頭にないのか？>>【まんが】飯飯飯飯うっせーわ！(ウーマンエキサイト編集部)