吉本新喜劇の小籔千豊（52）が11日放送のMBSラジオ「小籔・笑い飯の土020」（月1回、月後8・00）に出演。過去に遭遇し、めずらしくテンション爆上げとなった人物を明かした。虎党で、阪神の好調ぶりにご機嫌の小籔。「今年エグイで。サトテルほんますごい」と、特に打撃で大活躍中の佐藤輝明内野手を称えた。また、「サトテルに新幹線で1回会った」とも。「俺は車両でたまたま一番前に座ってたのよ。新大阪着きますとなって