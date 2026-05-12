グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEが、18日に新アルバム『Ascend-』をリリースする。それに合わせて、東京タワーとのコラボレーションが決定し、リリース当日には特別ライトアップも行う。【ソロカット】ハートポーズも！美しい笑顔を見せるZEROBASEONEメンバー本アルバムはより一層深みを増したZEROBASEONEの魅力をたっぷり詰め込んだアルバムとなっており、特にタイトル曲「TOP 5」はグルーヴィーでセクシーなヒップ