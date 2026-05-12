都内の在日アメリカ大使公邸で、ベッセント財務長官と日本企業トップらとの夕食会がまもなく始まります。記者「午後7時前です。アメリカのベッセント財務長官を乗せたとみられる車が大使公邸に入っていきます」このあと始まる夕食会はアメリカ側が招く形で行われます。ベッセント財務長官のほか、グラス駐日大使も出席する見通しで、日本側はメガバンクや大手証券のトップなど、数十社の企業トップや幹部が出席する見通しです。為