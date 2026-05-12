◇パ・リーグオリックス─楽天（2026年5月12日弘前）オリックス先発・九里が投じた測定不能のスローボールに、弘前・はるか夢球場はどよめきに包まれた。3回に2アウトを奪い、2番・辰己に対して1ストライクからの2球目。突如右腕が投じた山なりの球はボール判定も、弘前に駆けつけた両球団のファンが沸いた。九里は先月4日の日本ハム戦（エスコンフィールド）でも、76キロの遅球を披露。タフネス右腕の緩急自在の投球