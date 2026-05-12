記者会見する京阪ホールディングスの平川良浩社長（左）＝12日午後、大阪市京阪ホールディングス（HD）の平川良浩社長は12日の記者会見で、大阪府と大阪市が検討する人工島・夢洲（大阪市此花区）への新たなアクセス鉄道を巡り、京阪中之島線の延伸の着工は「早くて2030年になる」と明らかにした。完成までに約4年を要するとの見通しも示した。同社によると、延伸に向けて府・市と正式な協議を始めており、26、27年度の2年間で