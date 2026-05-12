栃木県栃木市内で行方不明になった高齢者を発見するのに貢献した嘱託警察犬のカノン君（８）（ジャック・ラッセル・テリアで小型犬の一種）と、飼い主の壬生町駅東町の飯田早希さん（４２）に栃木署は感謝状を贈った。２月２３日午後９時半頃、自宅の寝室でくつろいでいたカノン君と飯田さんのもとに県警から行方不明になった８０歳代の男性の捜索依頼があった。飯田さんの「いくよ」の声にカノン君は臨戦態勢に。約３０分後