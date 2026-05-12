東方神起が4月25日と26日の両日、横浜・日産スタジアムにて、日本デビュー20周年を締めくくるスペシャルライブ『東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ～RED OCEAN～』を開催し、2日間で13万人を動員。ファンとともに、21年目へと続く新たな一歩を踏み出した。今回は25日に行われた公演の模様をレポートする。 （関連：【ライブ写真あり】日本デビュー20周年を日産スタジアムで締め