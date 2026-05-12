2026年5月11日、お笑いコンビ・タイムボムによるYouTubeチャンネル「ニック兄さん and高桑」が自身のYouTubeチャンネルを更新。日本のハンバーガーを紹介する様子を投稿した。 （関連：【画像あり】「マジでうまい」アメリカ人芸人が絶賛した下北沢のハンバーガー） ニック兄さん and高桑は、アメリカ人のニック、日本人の高桑翔汰によるお笑いコンビ・タイムボムのYouTubeチャンネルだ。普段は、さ