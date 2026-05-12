5月12日、B1東地区の仙台89ERSは、同3日に行われた群馬クレインサンダーズ戦にて、ジェフリー・トルパニエアシスタントコーチによる不適切な行為があったことを公表。当該行為がBリーグ規約・規程に違反するとして、Bリーグから懲罰処分が決定されたことを発表した。 同試合は仙台が86－87で惜敗。トルパニエACは試合後に審判員に対して侮辱的なジェスチャーを行ったとして処分